Лариса Козовая

Сейчас без электроэнергии остаются почти 27 тыс. семей.

Российская армия в ночь на 29 октября атаковала север Одесской области, есть попадания в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Ранения получил энергетик.

Как передает корреспондент УНИАН, ночью в Одесской области объявили воздушную тревогу, мониторинговые каналы сообщали, что дроны идут на север региона.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в ночь на 29 октября враг совершил массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Из-за попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По словам Кипера, часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Сейчас энергетики уже работают над ее восстановлением. Объекты критической инфраструктуры функционируют на генераторах.

В Подольской городской общине сообщают, что в результате ночной атаки часть жилых домов получила повреждения. Пострадавшим предлагают обратиться к управляющим компаниям или старшим домов и тому подобное. Говорится, что в городе работают десять пунктов несокрушимости.

В компании "ДТЭК Одесские электросети" рассказали: где технически было возможно, энергетики перезаправили объекты критической инфраструктуры и 7 тыс. клиентов из резервных источников. Сейчас временно без света остаются еще 26,9 тыс. семей.

"К сожалению, во время атаки один энергетик был ранен... Повреждения энергетического объекта значительные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Наши бригады приступят к аварийно-восстановительным работам, как только получат разрешение от военных и спасателей", - отметили в компании.

Также стало известно, что из-за ситуации с безопасностью в регионе произошли изменения в движении поездов. Как проинформировали в "Укрзализныце", поезд №6253 Вапнярка - Одесса курсирует с задержкой 1 час 15 минут со станции Побережье, поезд №7024/7021 Подольск - Одесса отправился с начальной с задержкой 30 минут. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, время задержки может измениться.

Атаки РФ на Одесскую область

Напомним, 24 октября российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Одесскую область управляемыми авиационными бомбами. Начальник Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что РФ использовала КАБы по гражданской инфраструктуре региона и это - новая серьезная угроза для Одесской области.

Также сообщалось, что 13 октября в пригороде Одессы из-за попадания дронов РФ занялся масштабный пожар. В результате этого пострадал 60-летний мужчина, его доставили в больницу.

