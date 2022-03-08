Таким образом люди могут сообщать врагу о позициях украинских военнослужащих и локациях систем ПВО.

Украинцев просят не распространять в социальных сетях информацию о ночных взрывах.

Об этом Управление государственной охраны Украины сообщило на своей странице в Facebook.

"Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения по различным мессенджерам и социальным сетям информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите". - говорится в сообщении.

Отмечается, что это нужно ради безопасности всех, ведь таким информированием люди косвенно сообщают врагу о позициях украинских военнослужащих и локациях систем ПВО.

"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", - добавили в УГО.

Как сообщал УНИАН, с начала войны украинские военные уже сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

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