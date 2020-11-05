Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в связи с ранением украинского военнослужащего информировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о нарушении Россией режима прекращения огня.
Об этом украинская делегация сообщила в Facebook.
"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное", - говорится в сообщении.
С помощью координационного механизма украинская сторона СЦКК установила режим тишины и направила письменную ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
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"Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями. Способно ли вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?", - заявляет украинская делегация в ТКГ.
Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.
- 30 октября участники ТКГ в очередной раз договорились соблюдать режима прекращения огня.
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