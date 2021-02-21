Боевых потерь среди защитников Украины нет.

Гибридные войска обстреляли позиции Объединенных сил близ Светлодарска в Донецкой области.

Об этом сообщается в вечерней сводке, касающейся ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"В течение текущих суток, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отмечается в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям неподалёку от Светлодарска.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

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О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Боевых потерь среди защитников Украины нет.

Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и остаётся под контролем украинских воинов, подчеркнули в штабе ООС.

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Автор: Виктория Токарева