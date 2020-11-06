С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

Вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе оккупанты восстанавливают окопы и укрепления на передовой - разведка

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений.

Из временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

«Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы», - говорится в сообщении.

Читайте также"Не надо из нас делать болванчиков": Кравчук назвал условие для поиска Украиной альтернативы "Минску"

Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано на участках недалеко от населенного пункта Попасная.

«В обеденное время противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета», - рассказывают в штабе.

Также оккупанты использовали БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

"В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщают в штабе.

О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

От начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко