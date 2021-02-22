Участники закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривали пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса, который заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию.

Об этом Кулеба сказал в интервью на телеканале "Прямой".

В частности, его спросили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, которые вновь рассматривались на последнем заседании СНБО 19 февраля.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему двигаемся. На последнем заседании СНБО мы заслушали определенную информацию, и было принято решение вернуться, еще посмотреть, точнее посмотреть на те пять сценариев и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД добавил, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО, ссылаясь на закрытость информации.

Читайте такжеЕдинственной задачей Кремля является уничтожение Украины - Данилов

5 сценариев реинтеграции Донбасса: что известно

28 ноября 2019 года Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

В офисе президента 3 декабря 2019 года утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

7 декабря 2019 года Совет национальной безопасности и обороны на закрытом заседании утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса. Тогда секретарь СНБО не раскрыл детали, что это за сценарий и его условия, ссылаясь на закрытый режим заседания. "Сценарий реинтеграции касается возвращения оккупированных территорий в Украину", - сказал он. По словам Данилова, сценарии имеют свои "производные". А окончательный результат будет зависеть от условий, достигнутых на "нормандском саммите".

19 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО было решено пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. В частности, по этому поводу будет осуществляться подготовка нового заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко