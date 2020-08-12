Кравчук уточнил, кто должен вкладывать инвестиции в Донбасс

Первый президент Украины 30 июля вошел в состав ТКГ в Минске, возглавив украинскую делегацию.

Первый президент Украины, руководитель отечественной делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук объяснил, кто должен вкладывать инвестиции в Донбасс.

Об этом он сказал в интервью " апостроф ".

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По его словам, Украина должна "сшивать" на Донбассе людей, которых разделили экономически, духовно и социально. А вкладывать деньги должно государство, "которое туда придет". Впоследствии Кравчук уточнил, что это Украина.

"Речь не только о зоне неподконтрольных территорий, а о всей Донецкой и Луганской области", - пояснил он.

Кравчук в ТКГ: что известно

Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму.

Он уже успел принять участие в заседании переговорной группы, а также назвал два первых шагах в переговорах.

Кравчук считает, что в случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

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