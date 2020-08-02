Кравчук назвал два первых шага на переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свои первоочередные шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбасса.

Как сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", он намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны.

"Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", - сказал первый президент.

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По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.

"Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", - сказал он.

Как отметил Кравчук, вторая инициатива касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент.

Как сообщал УНИАН, Леонид Кравчук заявил, что ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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