Российские механизированные полки теряют бронетехнику со скоростью 6 000 единиц в год.

Потери России в технике в войне против Украины уже превысили 15000 единиц. Возможно, это было неизбежно, поскольку запасы советской техники исчерпываются – российские оккупанты начали пересаживаться на лошадей.

Внимание на видео с российскими солдатами, едущими верхом где-то на оккупированной территории Украины, обратил журналист Forbes Дэвид Акс. Он акцентировал, что российские механизированные полки теряют бронетехнику со скоростью 6 000 единиц в год. И российские заводы просто не способны заместить эти потери.

"Россия производит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М каждый год, а также несколько сотен других новых бронированных машин, включая колесные боевые машины БТР-82", – отмечается в материале.

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В первые два года полномасштабной войны против Украины Кремлю удавалось восполнять большой разрыв между потерями и производством новой техники. Москва снимала с хранения технику времен холодной войны и отправляла ее на фронт, но и эти запасы исчерпываются.

"Поскольку бронетехника, даже очень старая, становится все более редкой на российском вооружении, все больше российских штурмовых групп передвигаются на гражданских микроавтобусах и компактных автомобилях. Следующими могут быть лошади. [...] Но это не означает, что Россия проигрывает войну в более широком смысле. Насколько бы плохими ни были российские проблемы с генерацией сил, украинские еще хуже", – пишет Акс.

"Российские войска несут большие потери. Однако они продолжают продвигаться на многих направлениях, где украинская оборона растянута из-за недостатка живой силы – и где Россия смогла сконцентрировать превосходящие силы", – заявляет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Потери России на войне против Украины

По состоянию на утро 4 февраля 2025 года, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 843 тысячи своих военных. По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в бронированных машинах перевалили за 20 тысяч единиц.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за первый месяц 2025 года Силы обороны обезвредили на Покровском направлении 15 тысяч оккупантов. По его словам, около 7000 захватчиков из этого числа уничтожены безвозвратно.

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