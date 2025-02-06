Оккупанты смогли сделать три прохода через канал Северский Донец возле Часового Яра Донецкой области.
Об этом сказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона. Он сказал, что сейчас для оккупантов перемещение по трубам канала Северский Донец возле Часового Яра потеряло актуальность. "Враг концентрируется больше в северном районе Часового Яра и пытается там накапливаться. Перемещение по трубам канала уже не является актуальным. Противник сделал три прохода в канале Северский Донец с целью рассредоточить внимание украинских военных над этими проходами. И мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов и дистанционного минирования", - пояснил ситуацию Запорожец.
Он добавил, что враг на Часояровском направлении снизил артиллерийскую активность, но увеличил применение воздушной разведки для разведки целей в Краматорском направлении и Часовом Яру.
Военный отметил, что в начале января противник активно применял бронированную технику для заброски десанта именно в южную часть города и какое-то количество противника сейчас скрывается там и их пытаются дополнить для проведения штурмов.
Запорожец рассказал и о ситуации в Торецке (Донецкая область), отметив, что враг постоянно перемещается для штурмов от центра города в район шахт "Торецкая" и "Центральная". "Удается врага уничтожать активно на этом направлении, потому что он не знает местности и ориентируется на действия корректировщиков с воздуха", - добавил он.
При этом военный отметил, что оккупантам приходится двигаться в условиях уничтоженного города и в перехватах слышать, что их командиры гонят их постоянно вперед. По его словам, украинские FPV-дроны уничтожают врага, а насыщенность дронов-камикадзе с обеих сторон насчитывается сотнями ежедневно.
Запорожец отметил, что в Торецке не логично сейчас оккупантам переодеваться в гражданскую одежду, чтобы безопасно передвигаться. По его словам, в городе находится 58 гражданских лиц и это преимущественно пожилые люди. "Каждый оператор дрона, который ведет наблюдение сможет отличить пожилого человека от военного", - сказал Запорожец.
Ситуация в Торецке и Часовом Яру
Силы обороны продолжают держать Торецк и Часов Яр. Там продолжаются интенсивные бои в городской застройке.
Официальный канал ОСУВ "Хортица" сообщал, что на Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено.