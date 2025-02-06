Теперь Силам обороны приходится привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов.

Оккупанты смогли сделать три прохода через канал Северский Донец возле Часового Яра Донецкой области.

Об этом сказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона. Он сказал, что сейчас для оккупантов перемещение по трубам канала Северский Донец возле Часового Яра потеряло актуальность. "Враг концентрируется больше в северном районе Часового Яра и пытается там накапливаться. Перемещение по трубам канала уже не является актуальным. Противник сделал три прохода в канале Северский Донец с целью рассредоточить внимание украинских военных над этими проходами. И мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов и дистанционного минирования", - пояснил ситуацию Запорожец.

Он добавил, что враг на Часояровском направлении снизил артиллерийскую активность, но увеличил применение воздушной разведки для разведки целей в Краматорском направлении и Часовом Яру.

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Военный отметил, что в начале января противник активно применял бронированную технику для заброски десанта именно в южную часть города и какое-то количество противника сейчас скрывается там и их пытаются дополнить для проведения штурмов.

Запорожец рассказал и о ситуации в Торецке (Донецкая область), отметив, что враг постоянно перемещается для штурмов от центра города в район шахт "Торецкая" и "Центральная". "Удается врага уничтожать активно на этом направлении, потому что он не знает местности и ориентируется на действия корректировщиков с воздуха", - добавил он.

При этом военный отметил, что оккупантам приходится двигаться в условиях уничтоженного города и в перехватах слышать, что их командиры гонят их постоянно вперед. По его словам, украинские FPV-дроны уничтожают врага, а насыщенность дронов-камикадзе с обеих сторон насчитывается сотнями ежедневно.

Запорожец отметил, что в Торецке не логично сейчас оккупантам переодеваться в гражданскую одежду, чтобы безопасно передвигаться. По его словам, в городе находится 58 гражданских лиц и это преимущественно пожилые люди. "Каждый оператор дрона, который ведет наблюдение сможет отличить пожилого человека от военного", - сказал Запорожец.

Ситуация в Торецке и Часовом Яру

Силы обороны продолжают держать Торецк и Часов Яр. Там продолжаются интенсивные бои в городской застройке.

Официальный канал ОСУВ "Хортица" сообщал, что на Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено.

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