Советник главы украинской делегации надеется на соблюдение человеческого закона.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева прогнозирует, что боевики "ДНР" не выдадут Украине тела трех убитых украинцев, осужденных до 2014 года.

Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

Террористы "ЛДНР", по ее словам, очень "герметичны" в плане выдачи информации и держат оккупированные территории в информационном вакууме.

"Но никто не отменял человеческий фактор, и те знакомые, которые имеются на неподконтрольных территориях, люди, которые отбывали наказание с этими ребятами, сообщили нам эту информацию. Позже она подтвердилась родными данных граждан Украины, и родные попросили меня посодействовать в выдаче тел для того, чтобы захоронить их на территории Украины", - сказала Ризаева.

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Она также назвала причину вероятной невыдачи тел на подконтрольную Киеву территории.

"Я не уверена в том, что передадут тела, тем более сейчас, с явными следами насильственной смерти. Я считаю, что они будут всячески препятствовать передаче данных тел, но это мое мнение. Хочется надеяться на то, что хотя бы будет соблюден человеческий закон", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в колонии на оккупированной части Донецкой области убили трех осужденных до 2014 года украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что один из убитых обращался к ней с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

Автор: Юрий Годован