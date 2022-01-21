Ранее с подобной инициативой к президенту РФ обратились коммунисты.

Россия не пойдет на признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" - власти не заинтересованы в принятии подобного решения, которое ранее инициировали коммунисты.

Такое мнение высказал член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Дом".

"Провластная сила, партия Путина, не заинтересована в признании "ДНР", потому что это поставит крест на Минских соглашениях", - пояснил он.

Гармаш добавил, что РФ хочет вынудить Украину выполнять Минские соглашения, но по сценарию Кремля.

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"Россия пытается заставить Украину выполнить Минские договоренности, как она их видит. И это позволяет России, если это произойдет, решить свои проблемы, которые она в виде ультиматумов ставит перед Западом", - говорит эксперт.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Ранее коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут его комментировать до принятия решения Госдумой.