С подобной инициативой ранее выступили российские коммунисты.

В Кремле снова ответили на вопрос о возможности голосования в Госдуме РФ инициативы коммунистов о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". По словам спикера президента России Дмитрия Пескова, этот вопрос не будут комментировать до его официального рассмотрения депутатами.

Слова Пескова передает "ТАСС".

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал он.

Напомним, ранее коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле после этого заявили, что не видели проекта документа.

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