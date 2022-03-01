Предварительно пострадало четыре человека.

В результате обстрела Херсона снаряды попали в два девятиэтажных жилых дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 марта в 10:53 В Херсоне в результате обстрелов произошло попадание снарядов в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар, в результате чего предварительно пострадало 4 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа.

От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 единицы техники.