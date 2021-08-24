Еще один боец получил ранение.

24 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Читайте такжеНа День флага оккупанты убили украинского бойца на ДонбассеСообщается, что раненого срочно эвакуировали и госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская