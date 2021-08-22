Игорь Черныш погиб на Донбассе / фото facebook.com/magistrjuly
В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 46-летний украинский военнослужащий Игорь Владимирович Черныш из Днепра.
Об этом сообщила директор Департамента социальной политики в горсовете Днепра Юлия Дмитрова в Facebook.
Боец погиб 19 августа.
Солдат проходил службу в 20-й ОМПБ и не дожил до своего 47-летия.
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