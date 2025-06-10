В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения россиянами ударных дронов типа "Shahed". Красным цветом на карте обозначены Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина и Кировоградщина.

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Массированные обстрелы Украины

В последнее время Российская Федерация наращивает количество беспилотных летательных аппаратов, которыми атакует Украину. В отчетах Командования Воздушных сил ВСУ можно увидеть "рекордные" числа запущенных БПЛА.

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С 20:00 9 июня до 09:00 захватчики применили 315 дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, а также две баллистические и пять крылатых ракет.

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