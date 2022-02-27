Пожар на нефтебазе произошел из-за попадания российской ракеты.

Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации вреда, нанесенного окружающей среде в результате нападения России.

Об этом сообщил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"По предварительным оценкам, беспрецедентные экологические убытки от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины Киевской области составляют восемьсот десять миллиардов гривен", - написал он в Facebook.

Над точными расчетами сейчас работают специалисты Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственная экологическая инспекция Украины.

По мнению стрелка, сумма будет только увеличиваться.

"Хочу успокоить украинцев, что сейчас экологическая ситуация контролируемая, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал о последствиях ракетных ударов по экологически опасным объектам.