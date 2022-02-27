В Минэкологии заверили, что угрозы населению, работникам и зданиям нет.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал о последствиях ракетных ударов по экологически опасным объектам.

В частности, он напомнил, что сегодня ночью произошли взрыв и пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковской громады Киевской области.

Кроме того, есть информация о попадании российских снарядов в заграждение ГСП "Объединение "Радон".

"В настоящее время системы мониторинга на предприятиях работают в штатном режиме. Превышений не зафиксировано. Хранилище радиоактивных отходов не повреждено. Угрозы населению, работникам, обеспечению и зданиям нет", - отметил Стрелец.

По словам Стрелца, военные и вооруженные конфликты всегда наносят значительные потери окружающей среде, но сейчас действия РФ создают угрозу техногенной катастрофы не только для Украины, но и для всей Европы.

"Психологическое давление на украинцев продолжается. Но мы не сдаемся, сохраняем спокойствие и верим в наши ВСУ! ", - добавил он.

Бомбардировка Россией радиоактивного объекта Киева и ракетные удары по Василькову

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 27 февраля, во время бомбардировки столицы российские ракеты попали в место утилизации радиоактивных отходов Киевского отделения госпредприятия "Радон", расположенном на левом берегу города.

Утром в КГГА сообщили, что повышение уровня радиации на левом берегу столицы не зафиксировано.

Также сегодня ночью российские захватчики нанесли ракетные удары по Василькову, что повлекло пожар на нефтебазе "КЛО".