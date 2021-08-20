Пропагандистка возмутилась исполнением песни во время репетиции парада в Киеве.

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева не смогла не обратить внимание на случай во время репетиции парада в Киеве, когда военные спели известную песенку о Путине.

На это обратил внимание в своем Телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

В эфире своего пропагандистского ток-шоу Скабеева назвала Украину "Талибаном", возмутившись исполнением в центре Киева популярной песни о президенте страны-агрессора.

"Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных - хана. Если всех, кто оскорбил президента России и русских людей прямо сейчас не найдут и не накажут публично. Будут ли включать эту кричалку в официальную часть парада - пока неизвестно, но последствия будут", - заявила пропагандистка.

Как сообщал УНИАН, во время репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве военные хором пели песню "Путин х**ло". Впоследствии в сети появились новые видео репетиции парада в Киеве с других ракурсов.

Автор: Иван Бойко