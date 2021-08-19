В центре Киева во время первой репетиции парада ко Дню Независимости по Крещатику промаршировали военные и прошла колонна военной техники.

Во время репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве военные хором пели песню "Путин х**ло".

Соответствующее видео было опубликовано в среду, 18 августа вечером в сториз Instagram-аккаунта "_gibi___".

На видео видно колонну украинских военных, которые маршируют по Крещатику и под музыкальное сопровождение барабанщиков поют легендарную песенку о российском президенте.

Репетиция парада в Киеве

В среду, 18 августа, в центре Киева прошла первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины. По Крещатику промаршировали военные и прошла колонна военной техники. Кроме того, над центром Киева пролетели самолеты боевой и военно-транспортной авиации, среди которых заметили "Мрию", а также вертолеты.

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Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц. Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. Кроме этого, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Автор: Александр Топчий