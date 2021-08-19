То ли на самом деле военные пели о президенте РФ, то ли был монтаж - пользователи разделились во мнениях.

В Киеве состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости по Крещатику. Видео с репетиции, на котором военные пели известную песенку о Путине, всколыхнуло сеть. Некоторые пользователи утверждают, что на видео был монтаж. Теперь появились новые фрагменты репетиции и марша военных, на которых они также поют о президенте РФ.

Видео с других ракурсов появились в Telegram-канале "Взгляд Приходько"и в сообществе "Друзья Динамо" на Facebook.

На новых видео можно увидеть и услышать, как военные поют о Путине, а прохожие им за это аплодируют. "Гражданские просто в восторге", - написали авторы одного из роликов.

Читайте такжеУкраинец сделал татуировку Зеленского на ноге: в сети смеются (фото)Украинских военных, которые маршировали по Крещатику и пели легендарную песенку под аккомпанемент барабанщиков, также сняли "изнутри" колонны. На втором видео можно увидеть, как бойцы попадают в такт со словами о том, кем авторы песни считают Путина.

Впрочем, мнения пользователей разделились. Одни одобряют видео и полностью верят в то, что военные маршировали по Крещатику с песенкой о Путине. Однако другие комментаторы пишут, что это - монтаж.

Ранее УНИАН также сообщал, что полиция Киева третий год хранит отнятые у гомофобов фекалии.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко