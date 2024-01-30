Этой ночью российские оккупанты продолжают атаковать Украину беспилотными летательными аппаратами, военные сообщают о по меньшей мере пяти группах БПЛА в воздушном пространстве страны.
Сейчас тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
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По состоянию на 00:10 ситуация с "шахедами" следующая:
- 1. Группа "шахедов" на севере Николаевщины движется на Кировоградщину.
- 2. Несколько групп ударных БПЛА в Черкасской области движутся в направлении Винницкой и Киевской областей.
- 3. Группа ударных дронов на Полтавщине - курсом на северо-восток.
- 4. Группа "шахедов" в Винницкой области, движутся на северо-восток.
- 5. Группа "шахедов" в Сумской области движется на север.
В то же время в Змиевской общине прозвучала серия взрывов, пишет Суспільне со ссылкой на заместителя мэра Татьяну Тимофееву. Местные власти собирают информацию о последствиях атаки.
В 23:57 ВС предупредили об активности российской тактической авиации на востоке и юге, существует угроза применения авиационных средств поражения.
Около 23:27 военные обновили данные по БПЛА:
- 1. Группа "шахедов" на Николаевщине движется на север.
- 2. Несколько групп ударных БПЛА на Кировоградщине движутся на запад.
- 3. Группа ударных дронов на Полтавщине - курсом на север.
- 4. Несколько групп "шахедов" на Харьковщине продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.
В 23:26 Воздушные силы сообщили о беспилотниках в пригороде Кривого Рога. Людей просят оставаться в укрытиях.
Уже через несколько минут, в 23:12, военные предупредили о новых группах "шахедов" на юге Николаевщины и на севере Херсонщины. Направление движения - северное.
В 23:09Командование ВВС Вооруженных сил Украины сообщило о передвижении дронов на следующих направлениях:
- 1. Несколько групп "шахедов" на севере Николаевщины, двигаются на северо-восток.
- 2. Группа ударных БПЛА на Кировоградщине курсом на северо-запад.
- 3. Группа "шахедов" на Днепропетровщине, они направляются на Кировоградщину.
- 4. Группа ударных дронов на Полтавщине летит курсом на Миргород.
- 5. Несколько групп "шахедов" на Харьковщине двигаются на запад, в сторону Полтавщины.
Угроза обстрелов с моря: что известно
Днем в оперативном командовании "Юг" сообщали, что в Черном море находится шесть кораблей российского флота. Среди них было два подводных ракетоносителя, снаряженных 8 крылатыми ракетами типа "Калибр".
В Азовском море на боевом дежурстве находился один корабль российских захватчиков.