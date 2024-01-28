Не игнорируйте воздушную тревогу.

Вечером в воскресенье, 28 января, российские захватнические войска атакуют Украину с помощью дронов-камикадзе. Воздушные силы сообщают о передвижении беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

По последним данным Командования ВС Вооруженных сил Украины, часть российских БПЛА находилась на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей, они держали западный курс. Другие беспилотники фиксировали в северной части Николаевской области, они постоянно меняют курс. Также дроны заметили на границе Черкасской и Киевской областей, курс северо-западный.

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Атаки дронов по Украине: последние новости

Утром Воздушные силы в сводке сообщили, что ночью Россия атаковала страну 8-ю беспилотниками типа "Shahed-136/131", их запустили из российского Приморско-Ахтарска. ПВО уничтожила четыре дрона в прифронтовой зоне.

Также ночью оккупанты запустили три ракеты "Искандер-М" по Полтавщине и три С-300 по Донецкой области. Военные отмечали, что ночью под атаками оказались гражданские и критические объекты в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

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