Военные на фронте об инициативе по контрактам не слышали, объясняет политик.

Александр Федиенко, народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в разговоре с корреспондентом УНИАН рассказал о своем видении проблемы СЗЧ и объяснил, могут ли контракты в армии с конкретным сроком службы частично ее решить. В то же время он не видит на сегодня источников финансирования для перевода всех на контракт с повышением выплат.

Многие эксперты говорят о росте количества тех военных, которые самовольно оставили части (далее - СЗЧ). По данным Офиса генерального прокурора с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины открыто 311 327 уголовных производств, касающихся СЗЧ и дезертирства. В частности, только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тысяч дел по СЗЧ.

300 тысяч - цифры, которые не отражают ситуацию. Когда мы провели проверку, то выяснилось, что эти цифры не точны. В частности, обнаружили отдельные случаи, когда по одному человеку могло быть два-три уголовных производства.

Мне сложно комментировать названную статистику, потому что я не являюсь куратором этого направления. Когда бываю на фронте и общаюсь с бойцами бригад, с которыми я всегда на связи, то они говорят, что эта проблема была очень серьезной в 2024 году, а в 2025 году уменьшилась. Они мне объяснили это тем, что пришло новое поколение офицеров, которые прошли в этом же батальоне путь от сержанта до лейтенанта и командира батальона, и они своим примером начали демонстрировать, что могут выходить на боевые задачи вместе с личным составом. И это начало бойцов мотивировать. Я не говорю, что это полная победа. Но подчеркиваю, речь идет о тех бригадах, в которых я бываю и в которых общаюсь с бойцами.

Какие основные причины самовольного оставления части бойцами называют в армии?

Основная причина СЗЧ - это страх. Никто не хочет умирать. Вот и все.

Чаще это все - таки касается тех, кто только пришел в армию, кто еще не понимает что такое война. Они насмотрелись в ютубе, в соцсетях различных запугиваний и уже приходят с огромным страхом. В такой ситуации человек уже запрограммирован на то, чтобы убежать. Когда я общаюсь с руководителями учебных центров, то они рассказывают, что обучают определенное количество людей, но уже могут определить кто сбежит.

Среди СЗЧшников больше бусифицированных, то есть тех, кого представители ТЦК и правоохранительных органов насильно забрали в автобус и отвезли в центр комплектования?

Это не имеет значения. Если говорить о тех, кого бусифицировали, то их права были нарушены как граждан Украины еще до того, как они попали в боевые части.

Речь идет о другой проблеме. Есть разное отношение в боевых частях к тем военнослужащим, которые прибывают после учебного центра. Они в страхе идут в воинскую часть, потому что думают, что их сразу бросят на передовую. Но есть командиры, которые отправляют новоприбывших еще на две недели в еще один учебный центр при воинской части, где они проходят боевое слаживание. Плюс такой новомобилизованный начинает коммуницировать с военными, которые давно воюют. И постепенно страх исчезает

Но бывают командиры, которые, получив пополнение, бросают его сразу "в мясорубку". Не поддерживал и не буду поддерживать таких командиров. Но это есть и об этом надо говорить. И поэтому более высокий процент СЗЧ как раз у командиров, которые бросают всех "в мясорубку", чем у тех, кто бережет личный состав. Здесь важно, чтобы военный видел, что для командира он не расходный материал.

Сейчас некоторые военные отмечают, что парламент вернул уголовную ответственность для тех, кто ушел в СЗЧ, но целесообразнее было бы даже без решения суда разрешить им возвращаться в боевые части и продолжать воевать.

Все это есть в законодательстве. Верховной Радой Украины в Переходных положениях Уголовного кодекса Украины заложен механизм, что автоматически освобождаются от уголовной ответственности военнослужащие, которые добровольно вернулись в соответствующую воинскую часть или место службы, и продолжили выполнение обязанностей. Они освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения в часть или место службы продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее 3 месяцев.

Но есть и другая точка зрения, что надо усилить ответственность за СЗЧ и ваш коллега по Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорит о том, что есть разработки и по аресту имущества и счетов всех, кто ушли в СЗЧ.

Эту историю рассказал один из моих коллег. Но это его история. В Комитете об этом не говорят.

При этом, когда я бываю на войне и общаюсь с военными, то для меня важно их мнение. Если именно они, рядовой состав с фронта, а не офицеры, мне будут говорить, что надо усилить ответственность, то тогда я в этом направлении буду работать.

Военный, который воюет в Купянске рассказал в блиндаже месяц назад, что исполнительная служба арестовала все его счета. Как выяснилось, жена пользуется его машиной, она "схватила" штраф, а он, пока воюет, "провтыкал" и не оплатил его, поэтому и был наложен арест на его имущество и счета. И он меня спрашивает: "А почему для тех, кто ушел в СЗЧ таких ограничений нет, а мне, который находится в окопе такое ограничение есть? Это справедливо?". Думаю, что нет.

Мы постоянно пытаемся защищать СЗЧ, дезертиров, всех, кто не воюет. А я хочу защищать тех, кто воюет, а все остальные мне, извините, не интересны.

Сейчас чиновники заговорили о контрактах в армии, но на сегодня еще не понятно когда эта история станет реальностью. Если такие контракты будут введены в них будет указываться срок службы, то это поможет хотя бы частично решить проблему СЗЧ?

Это вопрос больше к Министерству обороны, что они там собираются делать.

Рядовые военные и некоторые офицеры на фронте о контрактах вообще ничего не слышали, потому что им это не доказывали, а у них нет времени читать соцсети. Но общаясь с военнослужащим, который воюет с начала полномасштабного вторжения и пошел на войну добровольцем, тот попросил учесть, чтобы с теми контрактами не было такого, что человек, который добровольно пошел в ряды ВСУ и воюет, имел такие же условия как военный, который провоевал один год. Должна быть справедливость и преференции должны отдаваться именно таким людям, которые провоевали практически 4 года. Я буду это доказывать Минобороны, если эти изменения в законодательство поступят в комитет. Сейчас их пока нет.

Добровольцы, которые воюют с первого дня, просят, чтобы о них не вытерли ноги. Как не допустить уравниловки? Не я придумал эти контракты, а Министерство обороны, так пусть и учитывают эти нюансы. Но здесь могут быть разные стимулы, в частности, преимущество по увольнению должно быть для тех, кто провоевал более трех лет, а не тех, кто год. Это же касается и финансовых выплат.

А относительно денег на эту идею. Опять же важно, получат ли достаточные выплаты военнослужащие, которые на фронте? Человеку, который выполняет боевые задачи выплачивают от 120 тысяч до более 200 тысяч гривен. Все те, кто в тылу получают 20 тысяч. Теперь вопрос как повысить зарплату военнослужащим? Я за то, чтобы повысить всем. Можете так и написать, что депутат Федиенко готов повысить всем. Но, извиняюсь, у нас откуда такие деньги возьмутся на всех военных?

Поэтому в первую очередь надо говорить о тех, кто на фронте. И это должна быть зарплата, потому что на сегодня базовая ставка у военного по пенсии и по отпуску считается от 20 тысяч, а не от того, что он зарабатывает реально на фронте. И это надо исправлять.

справка Александр Федиенко Народный депутат Украины IX созыва Народный депутат. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Эксперт по вопросам кибербезопасности, телекоммуникаций, ИТ-технологий и информационной безопасности.

