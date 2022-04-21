Советник главы ОП считает, что оккупанты таким образом планируют усилить войска на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему руководство России заявило об отказе штурмовать меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Арестович на брифинге отметил, что утром президент России Владимир Путин с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провели совещание и публично заявили, что Мариуполь взят, а также об отказе штурмовать "Азовсталь", поскольку не хотят там потерь среди российских военных, которым в противном случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах меткомбината.

"Путин проявил "заботу" о российских солдатах, чтобы они там не гибли. Это означает следующее – они не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли – они понесли там огромные потери", – сказал Арестович.

По его словам, наши защитники продолжают удерживать меткомбинат. При этом он добавил, что отказ взятия "Азовстали" может объясняться тем, что россияне перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые пытаются решить главную политическую задачу – выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.

"Им не удастся этого сделать. И вот это преждевременное провозглашения побед, не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая показывает, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны", – считает Арестович.

Ранее УНИАН уже сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу соврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Мариуполя. Защитники города тотчас же отреагировали на этот доклад данными об уничтожении техники оккупантов.

В то же время Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали", поскольку он "нецелесообразен".