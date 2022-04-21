"Азовцы" ответили на доклад главы минобороны РФ об "успехах" в окруженном Мариуполе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу соврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Мариуполя. Защитники города отреагировали на этот доклад.

Видео разговора Путина и Шойгу опубликовали российские пропагандистские каналы.

В частности, Шойгу заявил Путину, что Мариуполь "освобожден", но на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные. В то же время глава Минобороны РФ заверил российского диктатора, что 2 тысячи "украинских боевиков и иностранных наемников надежно заблокированы" на территории завода. На их уничтожение российским оккупантам якобы потребовалось бы три-четыре дня.

Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" поскольку он "нецелесообразен".

Воины полка "Азов", которые защищают Мариуполь, отреагировали на заявление о "захвате" Мариуполя и их блокировке на "Азовстали" данными об уничтожении техники оккупантов.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", - говорится в сообщении.

Атака на "Азовсталь": что известно

19 апреля представитель так называемой народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24" заявил о начале штурма "Азовстали".

"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже начали свою работу", - заявил Басурін.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в тот же день сообщил, что оккупанты бьют бомбами по" Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Позже бизнесмен и нардеп Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода Азовсталь, под завалами находились около 300 человек, в том числе дети. Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что район "Азовстали" действительно находится под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб, однако люди там не прячутся.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей. Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

В России также признали, что в разбомбленной ими "Азовстали" были гражданские.

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калина" Паламаря, завод "Азовсталь"разбомблен и уничтожен практически полностью.

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