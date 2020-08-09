Перед голосованием по "обнуления Путина" в Кремле продавливали идею обострения на Донбассе - российский политолог

Он считает, что идею эскалации на Донбассе продавливала «одна из башен Кремля» - группа силовиков.

Накануне голосования за изменения в Конституцию РФ, в Кремле продавливали идею эскалации ситуации в Донбассе.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Перед голосованием об изменениях в Конституцию Российской Федерации все - и в России также - ожидали обострения на Донбассе. Если помните, там объявляли мобилизацию, полную боевую готовность (руководители "ДНР" и "ЛНР". - Авт.). Почему ожидали, надеюсь, понятно: эскалация на Донбассе - один из вариантов мобилизации российских избирателей. Все эти страшилки о том, что русских обижают везде, где могут, и поэтому нужно сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина, чтобы дать отпор и защитить братьев по культуре. "Русских бьют" - соответственно, только Путин может их защитить. И какая-то часть людей, которые предлагают Путину сценарии, этот вариант действительно продавливали », - рассказал эксперт.

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По его словам, была проведена предварительная подготовка: жесткие заявления прозвучали, мобилизацию объявили, градус повышать начали. «Но эскалации военных действий всерьез не было - Путин решил, что ему это не нужно, чтобы получить мандат на дальнейшее пребывание во власти. Соответственно, все эти донецкие лидеры быстро свернули флаги и начали говорить о мире», - отметил Орешкин.

Он считает, что идею эскалации на Донбассе продавливала «одна из башен Кремля» - группа силовиков. Политолог объяснил, Путин получил мандат с помощью электоральной фальсификации - решил задачу простыми способами, без опоры на силовиков, с опорой на бюрократические структуры.

«Функциональной потребности в обострении не было. Обошлись без него. Это то общий фон, на котором и стали возможными соглашения о перемирии. Теперь, собственно, о мирном процессе. Почему не только не пошли на обострение, но и пошли на прекращение огня. Ответ прост: денег нет, новые санкции получать не хочется ... », - пояснил Орешкин.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуления» президентских сроков Владимира Путина.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, с тех пор украинские военные фиксируют почти каждый день по несколько провокационных выстрелов со стороны боевиков.

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