Оккупанты обстреляли участок разведения сил и средств возле Богдановки

Вооруженные формирования РФ с начала суток трижды нарушили режим тишины, потерь в рядах украинских бойцов нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских бойцов нет.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов неподалёку от Старогнатовки, а после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалёку от Водяного.

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Еще один факт прекращения огня зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", где враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских бойцов возле Хутора Вольный.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств №3 возле Богдановки - со стороны Петровского противник произвел три очереди из стрелкового оружия.

На участках разведения №1 и №2 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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