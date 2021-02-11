На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные давали адекватный ответ.

В течение суток, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеСтефанчук назвал далекой перспективой решение российско-украинского конфликтаОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. "Вследствие этого украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре.

Кроме этого, вблизи Водяного, что на Приазовье противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого – из станкового противотанкового гранатомета.

Также в пресс-центре сообщили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

А возле населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и совершили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.

"С начала этих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая