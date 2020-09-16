Обстоятельства гибели военного выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

На Донбассе за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Читайте такжеНа Донбассе второй раз за день прогремел взрыв, двое военных раненыОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. "В сторону наших позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре также сообщили, что в районе временно оккупированного населенного пункта Калиново враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Военный получил ранение средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

"Все раненые были доставлены в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала этих суток, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. "Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации совершили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", - отметили в пресс-центре.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет. "Однако, к сожалению, в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - подытожили в пресс-центре

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая