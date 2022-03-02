За текущие сутки до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и осуществили бомбардировки гражданского населения.

С начала вторжения российских войск враг выпустил по территории Украины более 180 ракет, кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов. Российские оккупационные войска, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационных войск крайне низок", - говорится в сообщении.

За текущие сутки до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения, добавили в штабе.

Отмечается, что на Волыни подразделениями ВСУ создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.

На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Подразделениями ВСУ обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.

Напоминается, что подразделения Вооруженных сил освободили от оккупантов Макаров Киевской области и закрепились в городе.

"Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и содержать определенные районы. Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике", – проинформировали в Генштабе.

Вместе с тем сообщается, что группы российских солдат и офицеров продолжают сдаваться в плен, а также отказываться продолжать наступление.

Ранее сообщалось, что по данным CNN, российские захватчики выпустили по городам Украины уже более 400 ракет.

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