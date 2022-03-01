Это будет иметь вечные последствия, подчеркивает парламентарий.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что ракета, которой пытались сбить телевышку в Киеве, попала в Бабий Яр.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Россияне. Только что ваша ракета, которой пытались сбить телевышку в Киеве, попала в Бабий Яр. Это какое-то нацистское братство, убить лежащих там дважды, в 1941 году, и в 2022-м? Смело теперь можете рисовать на форме свастики и сами себя денацифицировать", - написал Бужанский.

Он добавил: "Вам мало того, что вы убиваете живых, вы пытаетесь убить и мертвых, и память, боль всей нашей страны. Это будет иметь вечные последствия".

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