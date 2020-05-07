"Ихтамнет": штаб ООС показал, как российские снайперы убивают украинских воинов на Донбассе (видео)
Штаб Операции объединенных сил показал, как российские снайперы убивают украинских бойцов на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовано на странице ООС в Facebook.
"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получены видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, отснятое непосредственно самими российскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - говорится в сообщении.
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В штабе уточнили, что именно эта группа снайперов 27 февраля убила младшего сержанта Владимира Федченко.
"В дальнейшем будут раскрыті имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, которые принимают участие в убийстве украинских воинов. Данное видео в качестве доказательственных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины", - заявляют военные.
Как сообщал УНИАН, сегодня в районе ООС были ранены шесть украинских бойцов.