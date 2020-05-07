"Ихтамнет": штаб ООС показал, как российские снайперы убивают украинских воинов на Донбассе (видео)

Опубликовано очередное видео, доказывающее участие военных РФ в войне против Украины.

Штаб Операции объединенных сил показал, как российские снайперы убивают украинских бойцов на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице ООС в Facebook.

"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получены видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, отснятое непосредственно самими российскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - говорится в сообщении.

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В штабе уточнили, что именно эта группа снайперов 27 февраля убила младшего сержанта Владимира Федченко.

"В дальнейшем будут раскрыті имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, которые принимают участие в убийстве украинских воинов. Данное видео в качестве доказательственных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины", - заявляют военные.

Как сообщал УНИАН, сегодня в районе ООС были ранены шесть украинских бойцов.