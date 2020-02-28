Без отца осталось четверо детей: в районе ООС от пули снайпера погиб сержант Владимир Федченко (фото)

Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово на Луганщине.

В четверг, 27 февраля, в районе ООС от пули снайпера погиб главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным «Фед».

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

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«Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Владимир родился 5 мая 1973 в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднее профессионально-техническое образование. В 93-ю бригаду Холодный Яр пришел в декабре 2016 года. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше. Владимир также защищал в составе 93-й бригады Старогнатовку и Авдеевку.

"Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", - вспоминают "Феда" товарищи по оружию.

"Родного человека не дождалась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще учатся в школе, а третий - студент", - сообщают в бригаде.

Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.