Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них обезврежена украинской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан", – отметил он. Видео дня

"Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!" – добавил генерал.

Массированна атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атакуют Украину.

Комментируя обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях:

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".