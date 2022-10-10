Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них обезврежена украинской системой противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.
"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан", – отметил он.Видео дня
"Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!" – добавил генерал.
Массированна атака России по Украине 10 октября
Напомним, утром 10 октября взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атакуют Украину.
Комментируя обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях:
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".