Президент отметил, что в результате ударов есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку россиян по Украине утром 10 октября.

Реакцию глава государства появилась в его Telegram-канале.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - написал он.

Зеленский напомнил, что воздушная тревога продолжается по всей Украине.

"Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - подчеркнул президент Украины.

Массированная атака России 10 октября: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: