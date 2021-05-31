Такое решение будет принято в ответ на нарастание военных угроз со стороны НАТО.

В Минобороны РФ планируют создать у западных границ около 20 новых воинских частей и соединений.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщается на сайте Минобороны России.

Как заявил министр обороны, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз.

По его словам, за последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе, систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море.

«Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ», — сообщил глава военного ведомства.

По информации Шойгу, за последние годы в 1,5 раза увеличилось количество военных учений.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу.

Он добавил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тыс. единиц оружия.

Стягивание войск РФ к границам с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

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Автор: Виктория Токарева