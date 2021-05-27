Глава МИД заявляет, что Лукашенко оставляет себе лишь одну дорогу - это дорога еще более тесного союза с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для Украины растут риски из-за выбора Александра Лукашенко двигать Беларусь в сторону Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним отношения. Это не выбор Украины - увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он избрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста, и уже прыгнул, - ты его уже не поймаешь", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что Лукашенко своими действиями двигает Беларусь в сторону РФ.

"Это правда, что риски для нас растут. Но мы не можем идти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что обострение в отношениях с Беларусью - это не выбор Украины.

"Увеличение рисков для нашей национальной безопасности со стороны белорусской границы - это не наш выбор. Но мы должны уметь сплотиться до вызова и роста вызовов с любого направления. Мы должны защищать наши интересы", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Как государство, мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная и демократическая Беларусь", - добавил министр.

Кулеба считает, что Лукашенко "сам себе отрезает путь и оставляет себе лишь одну дорогу - это дорога еще более тесного союза, и по сути, де-факто, возможно это завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом".

Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

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Автор: Виталий Саенко