Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для Украины растут риски из-за выбора Александра Лукашенко двигать Беларусь в сторону Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним отношения. Это не выбор Украины - увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор так называемого президента Лукашенко. Он избрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста, и уже прыгнул, - ты его уже не поймаешь", - подчеркнул Кулеба.
Министр добавил, что Лукашенко своими действиями двигает Беларусь в сторону РФ.
"Это правда, что риски для нас растут. Но мы не можем идти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям", - заявил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что обострение в отношениях с Беларусью - это не выбор Украины.
"Увеличение рисков для нашей национальной безопасности со стороны белорусской границы - это не наш выбор. Но мы должны уметь сплотиться до вызова и роста вызовов с любого направления. Мы должны защищать наши интересы", - сказал Кулеба.
Глава МИД заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
"Как государство, мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная и демократическая Беларусь", - добавил министр.
Кулеба считает, что Лукашенко "сам себе отрезает путь и оставляет себе лишь одну дорогу - это дорога еще более тесного союза, и по сути, де-факто, возможно это завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом".
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Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью
- Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.
- После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.
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