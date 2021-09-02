На тот момент вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил Дмитрию Демушкину стать "мэром" одного из крупных городов на Донбассе.

Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс.

На интервью Демушкина обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая.

"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин.

"Такая вот "гражданская война", - прокомментировал слова Демушкина Денис Казанский.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Денис Прядко