По мнению экс-лидера "Правого сектора", Путин стал выжившим из ума "старичком".

Экс-лидер "Правого сектора" и неофициальный советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош рассказал, почему для России признание так называемых "ЛДНР" является невыгодным решением. Он считает, что Путин зациклился на Украине, однако россиянам это уже надоело.

Об этом Ярош рассказал в интервью на программе "Первые лица".

Он отметил, что Путин не замечает, как уже начал терять территории Сибири, ведь он зациклился на Украине. Однако ему невыгодно признавать территории так называемых "ЛДНР", потому что это принесет РФ много новых проблем.

"Это не Крым, это – разодранные войной территории с уничтоженной экономикой, инфраструктурой и очень бедными людьми", - отметил Ярош.

По мнению экс-главы "Правого сектора", россиянам уже надоело долговременное правление Путина. А если он еще и признает оккупированные территории, то это вызовет еще большее возмущение граждан РФ.

Ярош отметил, что Москва и Санкт-Петербург – "не совсем Россия". В РФ есть много нищих населенных пунктов, где люди живут в плачевных условиях. "Разодранные войной" территории Донбасса лишь усугубят ситуацию в той стране.

Читайте такжеБоевики отказались открывать КПВВ на Донбассе и выдвинули новые требованияОднако Путин, рассказал Ярош, стал "старичком, который выжил из ума" и ничего не видит, кроме Украины. Он больше думает не о своей стране и Сибири, которую уже теряет, а о наших территориях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Ярош оценил готовность Украины к вторжению РФ. "Попрут - будем убивать", - отметил он.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Недавно Коммунистическая партия РФ подготовила обращение к Владимиру Путину с призывом признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут его комментировать до принятия решения в Госдуме.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР".

Читайте такжеРазоблачен "военком ЛНР", отвечавший за принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиковВ МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать ДНР и ЛНР в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Впоследствии стало известно, что Совет Госдумы России может принять решение по обращению к Владимиру Путину по поводу признания оккупированных частей Донбасса "независимыми" 14 февраля.