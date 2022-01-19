Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о предложении признать "Л/ДНР"

Проект обращения депутатов к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" в Кремле не видели. Парламентарии сомневаются, что Москва пойдет на этот шаг.

Об этом пишет РИА Новости.

"Не знаем (о проекте обращения)", – заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сомневается, что РФ сможет признать "Л/ДНР".

"Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ - стратегических и долгосрочных", - заявил Затулин.

Читайте такжеРФ "пересмотрела" требования к НАТО: обещает сделать невозможным вступление УкраиныПри этом он считает, что этот вопрос все же может обсуждаться.

"Это (признание ДНР и ЛНР) идет вразрез с нашей подписью под минскими соглашениями, именно это является препятствием для признания формального ДНР и ЛНР. Чисто человеческие сочувствие, меры поддержки и все остальное мы осуществляем и должны осуществлять, но признание официальное на государственном уровне означает выход из минских соглашений, и именно это причина, почему до сих пор такого признания не было", - подытожил российский политик.

Как ранее сообща УНИАН, коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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