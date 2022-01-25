По словам главы МИД Украины, если это решение будет принято, это будет де-юре выход России из Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал принятое в Госдуме России решение зарегистрировать проект по признанию независимыми так называемых "ЛДНР".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать ДНР и ЛНР в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - подчеркнул глава МИД.

Читайте такжеВ МИД рассказали, сколько государств хотят забрать сотрудников посольств из УкраиныКулеба подчеркнул, что принятие этого решения станет де-юре выходом России из Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимыми государствами так называемые "ЛНР" и "ДНР".

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