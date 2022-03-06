Все это время они скрывались на временно оккупированной территории и избегали ответственности.

Большинство личного состава разбитой под Николаевом вражеской колонны - это бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали нашу страну и перешли на сторону России в Крыму.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, с тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая, чтобы наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

"Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СБУ захватила документы российских военных.

"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны", - отметили в СБУ.

Ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что на Николаевщине украинские защитники отбили атаку российской армии и уничтожили три колонны тяжелой техники россиян. Много вражеской техники и боекомплекта украинские защитники забрали.

Как сообщал УНИАН, сегодня начались одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские войска деморализованы и продолжают нести значительные потери в вооружении, технике и личном составе. С 24 февраля общие боевые потери оккупационных войск составляют более 11 тыс. человек.

Кроме того, Украина будет создавать полноценные лагеря для русских военнопленных, "потому что их сотни", а специалисты аппарата СНБО разработали сайт "оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из Вооруженных сил РФ.

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