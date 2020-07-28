В результате обстрела оккупантов получил ранение житель Марьинки - Восток-SOS (фото)

Мужчина получил ранение во дворе дома своей матери, с которой он работал на огороде.

В первый день перемирия в результате обстрела оккупантов получил ранение житель Марьинки по имени Виталий.

Об этом сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий.

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Мужчина получил ранения в понедельник, 27 июля, около 11:30 во дворе дома своей матери, с которой он работал на огороде. По предварительным данным, это был обломок подствольной гранаты.

Обстрел произошел со стороны позиций оккупантов в неподконтрольных Трудовских - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв.

"Восток-SOS" в рамках международной мониторинговой миссии вместе с европейскими исследователями фиксирует нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, новое перемирие на Донбассе начало действовать с полуночи 27 июля, однако было сорвано террористами. Вчера во многих городах Украины состоялись акции протеста против перемирия.

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