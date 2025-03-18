Издание проанализировало, какие требования ставят Украина и Россия, обсуждая вероятный мир.

И Россия, и Украина, обсуждая мирное соглашение, имеют взаимоисключающие "красные линии", что делает переговоры о мире чрезвычайно сложными. Об этом пишет Associated Press.

Издание проанализировало, какие требования ставят Украина и Россия. В частности часть российских требований совпадает с теми, которые российский диктатор Владимир Путин ставил еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда он требовал от Украины отказаться от вступления в НАТО, резко сократить армию и защитить русский язык и культуру. Они остаются актуальными.

Теперь российский правитель требует от Киева еще и вывести свои войска из четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

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Отмечается, что российские официальные лица также заявляли, что любое мирное соглашение должно предусматривать размораживание на Западе российских активов и отмену других санкций США и Европейского Союза.

Кроме того, у Путина неоднократно подчеркивали, что Москва не согласится на ввод миротворческих войск от любых стран-членов НАТО.

Украина тем временем выдвигает требования и к союзникам, и к самой России, в частности она настаивает на гарантиях безопасности от союзников, чтобы предотвратить вторжение РФ в будущем.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский не откажется от укрепления украинской армии. Впрочем, отмечает издание, это мероприятие является дорогим, ведь требует быстрой и последовательной поддержки со стороны союзников.

Еще одно требование - наличие в Украине запасов оружия. Киев также хочет укрепить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы уменьшить зависимость от партнеров.

Украина выдвигает ключевые требования и к России. Так, Киев отказывается отдавать ей дополнительные территории, включая частично оккупированные регионы. Также хочет вернуть детей, незаконно депортированных в Россию, и тысячи мирных жителей, которые содержатся в российских тюрьмах.

Издание отмечает, что упомянутые "красные линии" являются взаимоисключающими, что делает переговоры чрезвычайно сложными. Администрация США заявляли, что обе стороны должны пойти на уступки. Предположительно, речь идет об одной пятой украинской земли, которая сейчас находится под контролем России.

Отмечается, что для Украины, которая находится сейчас в более слабой позиции, вопрос этой оккупированной территории является и "красной линией", и потенциальной уступкой.

Также Украина категорически не соглашается на сокращение своих Вооруженных сил и на ограничение своей способности присоединяться к международным альянсам, таким как НАТО и Европейский Союз.

Переговоры о прекращении огня: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США и РФ находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине, считает администрация США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

Сообщалось, что 18 марта во время разговора президент США Дональд Трамп будет пытаться убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Но, Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты WSJ добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины.

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