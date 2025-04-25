Вражеские дроны попали в жилой дом.

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего загорелась жилая 5-этажка.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. "Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками. 11 БпЛА уничтожили защитники неба", - отметил он.

По данным Лысака, в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий, несколько возгораний и в Павлограде, в частности, в многоэтажке.

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Глава ОВА сообщил, что в Павлограде в результате попадания в жилой дом, два человека погибли, еще 8 получили ранения.

"Шесть пострадавших госпитализированы. Одна пациентка тяжелая, остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка", - детализировал Лысак.

Он добавил, что сейчас все данные уточняются.

В 8:33 Лисак уточнил, что количество погибших в Павлограде возросло до трех, среди них – ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удары оккупантов по Украине

Российские захватчики ночью 24 апреля совершили самую масштабную атаку с применением баллистических ракет для удара по Киеву. В Святошинском районе столицы произошло возгорание и частичное разрушение жилого дома. В результате удара более 100 человек были ранены, 12 человек погибли.

Кроме того, под массированным ударом россиян оказался Харьков. На город всю ночь летели сначала вражеские ракеты, а затем ударные дроны. В городе зафиксированы масштабные разрушения, пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.

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