Также он сказал, что в его батальоне было много раненых, но их уже вернули в Москву.

Украинские спецслужбы перехвали разговор очередного российского оккупанта, который рассказывал девушке о потерях в своем батальоне и не только.

По словам захватчика, в его батальоне было много раненых, но их всех отправили назад в Москву.

"Это война! Что ты хотела?", - спросил оккупант.

Девушка, которая была на другом конце провода, ответила, что по росТВ говорят, что войны в Украине нет, это "спецоперация". Захватчик уточнил, кто именно это сказал. Девушка ответила: "Ну, кто сказал, дядя Вова".

"П**добол твой дядя Вова. Что мы тогда здесь делаем, если войны нет?", - сказал захватчик.

Кроме того, девушка добавила, что считает правильным решение напасть на Украину, так как "у них там народ злой, они нас вообще ненавидят, они бы сами на нас напали".

"Их надо, Дима, добивать. Если их сейчас всех не зачистить, год-два и они обозлятся. Они сильно сейчас озлобятся. И они реально войной на нас пойдут. Раз уж начали, так скажем, надо добивать", - сказала девушка.

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