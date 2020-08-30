Фокин отметил, что готов общаться с главарями "ЛДНР", если получит соответствующее поручение.

Первый премьер-министр Украины, замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Об этом Фокин рассказал в интервью "Стране".

Он напомнил, что готов ехать в ОРДЛО, заявив, что эту идею поддерживает Леонид Кравчук.

"Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, [Кравчук] готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", - добавил он.

Также Фокин прокомментировал возможность амнистии на Донбассе и его особого статуса.

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"Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил он.

Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента.

Кравчук и Фокин в ТКГ: что было ранее

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.

18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

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Автор: УНИАН