Экс-премьер Фокин согласился войти в состав минской ТКГ и готов ехать на оккупированный Донбасс

Предложение войти в состав ТКГ Фокин получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Первый украинский премьер-министр Витольд Фокин решил принимать участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом Фокин рассказал в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, данное решение далось очень тяжело, в том числе из-за неоднозначной реакции на назначение в ТКГ Леонида Кравчука.

"Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

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О своем решении Фокин намерен проинформировать главу Офиса президента Андрея Ермака в ходе сегодняшней встречи. Именно Ермак, по словам Фокина, предложил ему участвовать в работе ТКГ.

"Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", - отметил он.

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Фокин также рассказал, что готов вместе с другими политиками посетить оккупированный Донбасс для переговоров.

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - сказал экс-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Леонид Кравчук заявил, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

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